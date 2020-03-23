LED封裝廠轉型有成，去年每股盈餘1.28元，創下2010年以來新高紀錄，年增120％，董事會決議配發0.8元股息，股息殖利率逾7％，加上公司啟動第三度庫藏股，預計買回自家股票5,000張，公司第二度庫藏股提前達陣，買庫藏股的信用良好之下，早盤佰鴻萬綠叢中一點紅，股價逆勢飆漲停，成為大盤中少數的剽悍股。

佰鴻也公布去年度財報，全年營收達17.64億元，平均毛利率24.07％、營益率7.92％，毛利率水準創2007年以來新高紀錄，營益率則創下2010年以來新高，與前一年度相較雙率雙升，每股盈餘1.28元，年增120％，為連續第四年繳出獲利財報。

佰鴻20日公告，將啟動第三度庫藏股機制買回自家股票，買回時間為3月23日～5月22日，買回張數達5,000張，區間價位為7.5～20.45元，買回股數預計佔公司已發行股數達2.68％，佰鴻第二度庫藏股的執行率達100％。

(工商 )