台灣已進入新型冠狀病毒疫情關鍵期， 科思創23日宣佈，將再度採購並捐贈一萬副「具間接式透氣及防霧功能」的「全罩式專業護目鏡」予衛生福利部疾病管制署，並交由疾管署分送至全台各地醫療相關機構。首批捐贈的一萬副護目鏡已交付，第二批贈與物資預計4月底前出貨。截至23日，科思創在台捐贈護目鏡總數為兩萬副。

台灣科思創總經理李銘城表示，過去兩個月，我相信所有的民眾，都密切關注著新冠肺炎疫情的發展，也衷心感謝疫情指揮中心與台灣全體醫療團隊。台灣科思創除了配合政府的防疫政策啟動台北辦公室防疫在家辦公，也希望能透過一己的棉薄之力為醫療人員帶來更多的保護。

台灣科思創採購的護目鏡由專業護目鏡生產商，茂琦實業有限公司，生產製造。首批一萬副護目鏡，已於日前送達疾管署。針對科思創第二批訂單，該製造商也將繼續秉持台灣優先的精神，進行24小時插單生產，讓護目鏡能更快的送達全台防疫人員的手上。第二批護目鏡預計將於4月底前出貨予疾管署。

因應全球疫情，科思創宣布6月底前禁止所有國際商務旅行。此外，為呼應中央流行疫情指揮中心的最新旅遊警訊及相關的防疫措施與規定，台灣科思創除了啟動辦公室同仁防疫在家上班，內部盡量以電話會議進行，同時避免參加外部活動外，並特別呼籲全體員工，避免前往國外旅遊。

(工商 )