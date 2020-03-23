巨路每股盈餘6.72元 創下歷史次高 09:432020/03/23 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 程控廠巨路（6192）公布2019年財報，全年營收為62.58億元，稅後淨利7.18億元，全年每股盈餘達6.72元，寫下歷史次高紀錄。 巨路表示，公司董事會同時決議配發3.3元現金股利，此決議將交由股東會進行討論。受到大盤重挫影響，巨路早盤下跌逾3％，均價51.3元，現金殖利率約6.43％。 (工商 ) #巨路 #決議 #每股盈餘 #歷史次高 #全年營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美晶毛利淨利創新高 擬配發5元現金股利 15:412020/03/19 財經 《股利-半導體》中美晶去年EPS 3.86元，擬大方配息5元 15:402020/03/19 財經 《業績-電腦設備》樺漢2月獲利年增近1.53倍，每股盈餘0.52元 17:222020/03/19 財經 美亞鋼管董事會通過2019年財報案 每股稅後淨利1.96元 17:452020/03/19 財經 桂盟去年獲利創歷史次高 將配4.5元股息 19:332020/03/19 財經 台灣百和去年度EPS5.11元 創歷史次高 20:412020/03/19 財經 《業績-生醫》美時去年每股盈餘2.74元，年成長6倍 08:012020/03/20 財經 《業績-航運》罷工＋陸客人數降，長榮航去年每股盈餘0.83元 08:012020/03/20 財經 《光電股》2月獲利靚＋美系外資挺，玉晶光攻頂 11:422020/03/20 財經 《業績-電子零件》康舒去年獲利增47.8％，EPS 2.87元 15:572020/03/20 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 新手別慌 先用限價＋ROD就好 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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