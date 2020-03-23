程控廠巨路（6192）公布2019年財報，全年營收為62.58億元，稅後淨利7.18億元，全年每股盈餘達6.72元，寫下歷史次高紀錄。

巨路表示，公司董事會同時決議配發3.3元現金股利，此決議將交由股東會進行討論。受到大盤重挫影響，巨路早盤下跌逾3％，均價51.3元，現金殖利率約6.43％。

(工商 )

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