就在外界持續抨擊爵士中鋒戈貝爾確診新冠肺炎前的脫序舉止，他的法國同鄉魔術後衛佛尼耶，卻跳出來替戈貝爾喊冤，除了強調人們與媒體直接把戈貝爾名字公布做法令人厭惡，也不能認定戈貝爾是NBA首例，「或許是米契爾傳染給他的！」

「人們做法傷害了我，也讓戈貝爾變成病毒代言人，我不明白為何公布姓名，搞得跟搶獨家一樣，彷彿這是新冠肺炎的自由市場，這無法忍受，你可以說有人感染了，卻無須公布名字，」佛尼耶說，「像是七六人與湖人作法更值得尊重。」

甚至提到戈貝爾先前在賽後記者會亂摸麥克風的行為，佛尼耶表示，「那只是個玩笑，人們因為他是外國人，所以更容易指責他，就因為他是歐洲人，所以是他把新冠病毒帶過來？一切都充滿未知數，誰知道是不是米契爾傳染給戈貝爾？」

佛尼耶最後更大膽預言，東京奧運不太可能舉辦了，「疫情不會很快結束的，在我眼裡，東京奧運已經死了！」看到佛尼耶如此護航戈貝爾的說詞，讓人更加感受到歐洲人對於這次新冠疫情的鬆懈態度，甚至可把NBA首例扭曲變成米契爾！

(中時 )