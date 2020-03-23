新冠肺炎疫情持續，大陸嚴防境外輸入病例。北京市公安局房山分局周日（22日）通報，一名長期在湖北武漢生活及工作的41歲常姓男子，在年初與妻兒一同返京，居於母親及哥哥的房山某社區。未料，常男原來早已患病，惟在其母確診後才被檢測出自己為感染源頭；目前常男因涉嫌妨害傳染病防治罪，被警方提請批准逮捕。

據港媒報導，經警方查明，常男一家在1月23日從武漢駕車至長沙，其後搭乘飛機抵京，與其母、兄共同居住。至上月7日，常母出現發燒、咳嗽等病徵，常男遂安排妻兒另行租房居住，至2月15日常母被驗出確診。常男一家在翌日被送至集中醫學觀察點隔離，才檢測出常感染新冠肺炎。

常男因在母親確診前，未按照市疫情防控要求，向社區及衞生健康部門報告從疫情重點地區抵京，更多次出入公共場所。在常母確診後，經疾控部門核實才說出事實情況，依據有關法律，警方對常依法立案偵查。

至本月6日，警方以涉嫌妨害傳染病防治罪對常男採取刑事強制措施；截至上周五（20日），常的核酸檢測為陰性，各項醫學指標正常，房山公安分局目前以常某涉嫌妨害傳染病防治罪，已向檢察院提請批准逮捕。

(中時 )