昨天(3/22)疾管署宣布新增16例新冠肺炎確診，分別為桃園市新增5例最多，台北市、新北市、台中市各3例，台南市、彰化縣各1例。

昨天(3/22) 國內新增16例確診，13例境外、3例本土，有1老師、1長照機構護理師中鏢。從疾管署官網的全台確診分布圖可知道，桃園昨天一天暴增5例，確診數僅次於雙北，全台只剩7縣市守住零確診，雙北案例最多，皆為43例。

疾管署公布新冠肺炎本土病例及境外移入病例分布圖，目前國內新冠肺炎累計169例，六都人口較多，確診數相對比其他縣市高，北市和新北昨天皆為43例，台中21例、桃園21例，高雄11例、台南9例。

該圖顯示，全台22縣市只有嘉義縣、嘉義市、澎湖、花蓮、台東、金門、連江縣沒有確診案例。

六都以外縣市，以彰化縣7例最多，新竹市4例次之，其餘雲林3例、南投2例；屏東、宜蘭、苗栗、新竹縣、基隆市各1例。

(中時電子報)