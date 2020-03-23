新冠肺炎國際疫情緊繃，近日留學生及旅外人士掀起返國潮，新竹縣警局為避免居家檢疫及隔離對象，進入夜店或娛樂場所造成疫情破口擴散，奉縣長楊文科指示22日晚結合衛生局、民政處等單位「全幅武備」舉辦擴大臨檢。

警方臨檢擇定竹北、竹東、新湖等3個分局轄內網咖、飲食店、KTV等人群可能聚集的娛樂處所，集合74名警力全部穿戴口罩、手套及護目鏡等防護裝備，偕同衛生、民政人員進入臨檢盤查。

縣警局保安科指出，由海外返國者依現行規定須居家檢疫14天，為避免相關被檢疫及隔離人員出沒娛樂場所消費，昨晚假日臨檢特別針對有無需檢疫者身分查證，避免有人不畏疫情，冒險狂歡，造成防疫漏洞。

保安科並表示，此次出勤人員都帶口罩、手套及護目鏡等防護裝備，運用科技裝備M-Police小電腦，查詢過濾各娛樂場所的消費者身分，並會同衛生和民政人員加強臨檢查察，防堵居家檢疫者違反規定情事發生，臨檢結束計盤查137人，未發現被檢疫偷跑，尋獲失蹤人口1人。

警方再次呼籲居家檢疫或隔離者千萬不要心存僥倖，2月查獲逃跑林姓男子在家檢疫，被縣府裁罰100萬元，是全國最高罰金首例，即為明證。

(中時 )