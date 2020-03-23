由於近日從國外返國者爆增，光是桃園市就增加1073例，為此桃園警方連2日突襲酒店臨檢，檢查有沒有人違反居家檢疫，警方也請業者配合政府政策，暫時停業14天，造成酒店業者哀鴻遍野，估計桃園市酒店及夜店這幾天內業績掉了至少6成業績。

警政署與疾管署21日完成防疫資料連線，只要透過警用小電腦，就能即時查出民眾是否為居家隔離、檢疫對象。甚至只要發現落跑者，就可立即通報警政署出動逮人，連續兩天，警方就透過此方式，在台北市、苗栗等地在酒店與夜店抓到落跑男子。

警政署M-Police警用小電腦在上月27日，已由疾管署提供居家隔離者資料，建置於系統中，員警可透過臨檢輸入身分證、護照號碼，查詢對象是否居家隔離者，但不包含居家檢疫對象。本月21日再更新，直接與疾管署連線介接，取得完整居家隔離、檢疫者資料，可說是防疫升級2.0版。

(中時電子報)