新冠肺炎疫情延燒，原訂5月16日、17日舉行的國中教育會考，也正研擬二次考試方案。教育部次長林騰蛟今天表示，今年一般考生還是要參加5月16日、17日兩天舉行的考試，但被居家隔離或檢疫的考生，台師大心測中心會在5月底再辦理一次考試。

另外，四技二專統測在5月2日、3日舉行，應疫情發展，也將規畫第二次考試，讓之前被居家隔離或檢疫的考生應考，二次考試時間預計本周三才會有所決定。

今年國中教育會考共20萬9045人報考，分布全國18個考區及中國考場。大陸有東莞、華東、上海等3所台商子女學校，有395名學生報考。

林騰蛟表示，因應新冠肺炎疫情的發展，教育部已與中央流行疫情指揮中心討論，今年國中會考將有A、B兩卷，A卷是讓一般考生在5月16日、17日考，B卷則是A卷難度一樣，預計在5月底舉行，讓之前被居家隔離或檢疫的而無法參加第一次考試的考生考。

二次考試到底在何時舉行？台師大心測中心副主任曾芬蘭說，關於日期還在研議，到底是5月底或是6月13日、14日，目前都還未確定，預計在本周五會邀集18個考區召開考試會議，找出大家都可以接受的時間，才會最後定案。

曾芬蘭說，因應新冠肺炎疫情，國中會考希望讓每個考生都能應考，因此才會規畫二次考試，不過二次考試限定之前因為被居家隔離獲見以而無法參加第一次考試的考生才能應考。

(中時 )