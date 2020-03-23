新冠肺炎肆虐全球，多國陸續祭出不同程度的封鎖政策，出國民眾大幅減少。屏東縣長潘孟安日前在臉書宣傳屏東觀光，對比國外知名景點，寫道「不用出國，屏東就有」！高雄市也比照辦理，整理出台版威尼斯、大峽谷。

高雄推銷觀光，日本奈良大佛vs六龜大佛。（圖／摘自韓國瑜臉書）

21日潘孟安指出「不用出國，屏東就有；就是那麼像，有圖有真相！」PO出13組對比照片，包括日本河口淺間神社vs牡丹高士神社、法國羅浮宮vs台糖縣民公園、菲律賓長灘島vs小琉球等景點。

韓國瑜行銷高雄，台灣也有小長城。（圖／摘自韓國瑜臉書）

地中海賽普勒斯vs柴山密境。（圖／摘自韓國瑜臉書）

韓國瑜積極推銷高雄觀光，2020高雄觀光主題曲《出去走走》正式公開後，引發網友熱議，表示看完MV想到高雄玩。

昨（22）日晚間韓國瑜在臉書表示，最近不能出國趴趴走沒有關係，高雄市政府觀光局，特別整理幾處高雄熱門拍照打卡與秘密景點，旅遊採點不輸國外，包含地中海賽普勒斯vs柴山密境、義大利威尼斯vs愛河、日本奈良大佛vs六龜大佛、聖保羅大教堂vs鳳山基督長老教會等10處景點。

(中時電子報)