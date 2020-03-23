新北市一名家住三重的30多歲男子昨清晨被警方查獲，違反居家檢疫規定到北市忠孝東路某夜店狂歡，新北衛生局從重罰處100萬，新北市長侯友宜今(23)表示，「只要你(居家檢疫者)踏出門口，一定罰你，如果到人多不通風的地方趴趴走，被逮到一定送集中檢疫所，然後罰一百萬，我一定不手軟。」

侯友宜指出，新北市居家檢疫的量大概為全國最高，累計至今早有10516個，可以講全台灣三分之一到四分之一都在新北市，居家檢疫落跑，一定採取重罰絕不手軟。

侯友宜表示，這段時間疫情高張，大家顧自己外也要顧別人健康，如果碰到困難，所有的里幹事、志工都會為你服務，安心的在家或是來住防疫旅館，這個部份我一定把他們照顧的無微不至。

侯友宜說，每天晚上都會請同仁到人潮聚集的地方不斷查察，白天也會到易逗留、人潮多的地方，了解有沒有居家檢疫者跑出來，「在這裡也要拜託我們業者，公有封閉空間已經封閉了兩個禮拜，業者也盡量全力配合，不要把太多人帶到店裡面來，以免交叉感染、群聚感染，一發不可收拾。」

(中時 )