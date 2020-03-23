女性除了乳癌發生率最高，令人避之唯恐不及外，婦科的癌症也是一大威脅，尤其是有意懷孕者，如果罹患婦癌，在治療上就要考慮保留生育能力，最常見的婦癌，包括子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌等。

國泰健檢預防醫學部陳皇光部長表示，子宮頸癌、子宮內膜癌的初期症狀是陰道有不正常出血或分泌物，偏偏許多女性朋友對這些警訊不以為意，因而錯過早期發現、早期治療的黃金時機，至於卵巢癌的初期症狀較不明顯，有的是直到腹部感到疼痛或積水，檢查出來得知原來是卵巢有腫瘤。

多數的婦癌可以透過定期的婦科檢查來預防或早期發現與治療，存活率較其他癌症來得高，換言之，如何避免上述因婦科疾病引發的遺憾，「定期進廠保養」為上策。例如，推行較成功的子宮頸抹片檢查，可以預防六至七成的子宮頸癌，甚至可以在癌前病變，還沒有發展成癌症的時候就發現，是目前防治子宮頸癌最有效的方式，如果可以在性行為前施打HPV（人類乳突病毒）疫苗會更好。

政府目前提供30歲以上、有過性行為女性，每年一次免費的抹片檢查，建議每三年至少檢查一次，由於子宮頸癌與感染人類乳突病毒有關，並經由性行為傳染引起，而隨著性行為發生年齡提前，陳皇光建議，有過性行為的女性，隔年就可以開始做抹片檢查。

抹片可分兩種，傳統的抹片是將刮下來的細胞塗抹在薄片上，可能因刮取的細胞不足等因素導致敏感性約50％-60％，但因為子宮頸的癌細胞成長較慢，如果每年都進行抹片檢查，敏感性則會累加，所以事實上成效很卓著，至於新柏式超薄抹片因為可減少採樣的不良檢體，所以敏感度可提升到九成以上，建議可以2至3年做一次即可。

為避免抹片檢查有掛萬漏一的情況，如果來不及施打疫苗，建議30歲以上女性可以加做人類乳突病毒檢查（刮取子宮頸細胞進行染色檢查是否感染病毒），以做為評估罹患子宮頸癌的風險，由於人類乳突病毒中的16、18、52、58型病毒與子宮頸癌相關，如經檢查有感染某幾型人類乳突病毒，則建議每年進行抹片檢查。

雖然，宮頸抹片檢查普及與疫苗問世，子宮頸癌死亡率有下降的趨勢，但子宮內膜癌在近幾年卻呈現增加趨勢。陳皇光說明，子宮內膜與卵巢可以透過超音波來檢查子宮或卵巢是否異常，女性在停經前，子宮內膜厚度會在月經快來前開始增厚，結束後則變薄；如果停經後（為期一年以上沒有月經），子宮內膜仍有變厚或又突然出血的現象，就要特別注意。

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(中時電子報)