POS廠同亨（5490）2019年營運走出谷底，受惠主要客戶訂單增加，第四季營運動能躍進，稅後淨利3位數「雙升」至1.88億元、每股盈餘（EPS）2元，雙創歷史第3高。累計全年稅後淨利跳增逾8倍至2.63億元、每股盈餘2.79元，雙創近3年高點。

同亨董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.5元，金額為近3年高點，但盈餘配發率僅約53.76％，為近10年低點。以20日收盤價18.1元計算，現金殖利率高達近8.29％。公司將於6月10日召開股東常會。

同亨2019年合併營收20.24億元，年增13.92％，創近3年高點。毛利率38.01％、營益率16.66％，優於前年30.41％、2.57％，分創歷史次高及近3年高點。稅後淨利2.63億元，年增近8.19倍，每股盈餘（EPS）2.79元，遠優於前年0.3元，雙創近3年高點。

同亨2019年第四季合併營收8.99億元，季增68.87％、年增近1.22倍，創歷史第3高。毛利率40.06％、營益率26.69％雙創近3年高點。稅後淨利1.88億元，季增近2.53倍、年增達6.28倍，每股盈餘達2元，雙創歷史第3高紀錄。

同亨股價自鼠年開紅盤來一路走跌，19日下探16.9元的近10年半低點，2個月跌幅達51％。在績優題材及高殖息率護體下，今（23）日不畏大盤再殺跌近500點，逆勢開高走勁揚8.56％至19.65元，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近7個交易日持續買超達358張。

(時報資訊)