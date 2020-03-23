買盤進場，支撐上周五紐約期金走升；因全球各國都推出新的刺激經濟方案，為應對冠狀病毒對經濟帶來的損害，使市場對黃金避險需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；此外，美元從三個月高點回落，亦支撐貴重金屬走勢。

終場4月黃金漲5.3美元，報每盎司1484.6美元，5月白銀漲0.26美元，報每盎司12.39美元，4月白金漲25.7美元，報每盎司622.5美元，6月鈀金漲10.8美元，報每盎司1540.2美元。(商品行情網)

(時報資訊)