《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/03/23 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐上周五紐約期金走升；因全球各國都推出新的刺激經濟方案，為應對冠狀病毒對經濟帶來的損害，使市場對黃金避險需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；此外，美元從三個月高點回落，亦支撐貴重金屬走勢。 終場4月黃金漲5.3美元，報每盎司1484.6美元，5月白銀漲0.26美元，報每盎司12.39美元，4月白金漲25.7美元，報每盎司622.5美元，6月鈀金漲10.8美元，報每盎司1540.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #支撐 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積驚傳染疫 國安基金出聲 04:102020/03/19 財經焦點 《金融》台北股匯雙殺，亞幣全倒、美指衝高至101 09:432020/03/19 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周三紐約期金重挫3.1％ 10:002020/03/19 財經 台股引爆恐慌殺盤 顧立雄：不排除祭限空令 11:502020/03/19 財經 國安基金決議進場 最快明天護市 19:032020/03/19 財經 國安基金超前布署 財長：等出現恐慌性賣壓就來不及了 19:322020/03/19 財經 台灣救市三猛藥齊下… 護盤 04:092020/03/20 財經要聞 《商情》買盤進場，支撐周四紐約期金上漲 10:002020/03/20 財經 《商情》技術性買盤進場，周四美國玉米期貨止跌反彈 10:172020/03/20 財經 國安強心針加持 台股漲552點 飆單日次高 04:092020/03/21 財經要聞 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 疫情擊垮美經濟 Fed官員：Q2 GDP恐暴跌50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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