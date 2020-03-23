不鏽鋼廠運錩(2069)今日起預定買回庫藏股5,000張，買回每股區間價在9~18元，支撐今早股價相對抗跌。這也是公司上市後首度執行庫藏股。

運錩3月20日董事會決議，擬自3月23日至5月22日買回自家股份500萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數的3.2%，預定買回每股區間價在9~18元，買回股份將轉讓予員工。

此外，運錩董事會決議，將於6月23日召開股東常會，擬全面改選董事。

(時報資訊)