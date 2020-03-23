廣達(2382)在大陸上海及重慶廠區均已陸續復工，法人預估3月營收較2月呈正增長，同時，去年廣達EPS可望落在4.2~4.5元間，以過去9成的配息率，3.7元的現金股利可期，若以今盤中最低52元計，殖息率高達7.1%。

在全球央行降息下，美元和新台幣的1年期定存利率均已經跌破1%。此時投資人不妨擇低接績優股。

廣達去年董事會於10月通過設立泰國子公司QMB，100％持股，投資金額10億泰銖，今年初再增資10億泰銖(約新台幣10億元)，使得廣達累計對泰國子公司的增資已達20億泰銖(約新台幣20億元)，外界認為，廣達泰國廠已在2019年底開始試產，主要生產筆電與智慧音箱等消費性電子產品。據了解，泰國目前有惠普（HP）、IBM、三星（Samsung）、索尼（SONY）在此地設廠，也是全球硬碟世界工廠重地，廣達也積極和當地的印刷電路板（PCB）、機殼機構件、電源、包材等供應鏈洽談。廣達旗下廣明(6188)，也加大泰國產能，先增資達明泰國Techman Electronics（Thailand）5億元，達明是協同機器人品牌，也是看好泰國製造業自動化商機。

(時報資訊)