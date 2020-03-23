1.永豐餘(1907)：衛生紙之亂帶動3月營運，今早股價逆勢大漲逾5.5%，躍過5日線。
2.矽統(2363)：派利利多續熱，今早噴量頻頻觸及漲停，躍過月線。
3.欣興(3037)：20日外資轉買超2,444張，帶動今早股價開低走高，強勢抗跌。
4.泰鼎-KY(4927)：全年營運有望不淡，外資連四日買超，今早股價開低走高近4%，收復季線、挑戰月線。
5.全漢(3015)：108年EPS 0.70元，優於107年的0.4元，加上啟動庫藏股，今早股價放量逆漲逾9%。
6.熱映(3373)：疫情未平熄、大盤未止跌，資金擇防疫題材避險，早盤直攻漲停板。
7.愛之味(1217)：民生物資搶翻天，工廠拚出貨帶動業績吃補，今早逆揚走高逾1%。
8.日勝生(2547)：股價太委屈，公司出手庫藏股，早盤黑翻紅攻高2%。
9.紅馬-KY(2928)：2月每股賺0.46元、前2月獲利跳增2.1倍，業績護股價，今早登漲停。
10.聯發科(2454)：今起實施庫藏股，區間價301-452元間，三大法人聯手買超，早盤連2日反彈，逆勢帶量翻紅上漲近4%。
11.矽力-KY(6415)：5G題材不看淡，出貨續旺，全年業績再拚新高，股價強漲逾8%，站穩5日線。
12.中橡(2104)：新冠疫情將引發供應鏈效應衝擊炭黑產業，今年損益有影響，外資連6買超不敵大盤頹勢，晨盤重挫至跌停價，並創波段新低點。
13.保瑞(6472)：今祭庫藏股，區間價85～180元，早盤翻紅走揚4%。
14.寶齡富錦(1760)：去年擬配息1.8元，早盤逆勢走揚3%，收復五日線。
15.南光(1752)：獲外資連6買+防疫題材火熱，早盤翻紅大漲6%，重登5日線。
16.強生(4747)：2月營收亮眼+防疫題材點火，開盤跳空鎖漲停，彈上5日線。
17.健亞(4130)：老藥新用商機，台廠供應鏈成形，早盤聞訊攻頂，收復50元。
18.興采(4433)：擬每股現金40元公開收購聚紡四成股權，激勵開盤跳空漲停鎖住，重登20元。
19.旭富(4119)：2月合併稅前獲利8325萬元，加以防疫題材助攻，早盤一度攻頂，重返百元俱樂部。
20.友訊(2332)：在家上班掀風潮，網通湧急單，早盤吸引買盤進駐，股價翻紅勁揚5%。
(時報資訊)
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