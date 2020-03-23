從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客清一色幾乎都是要從歐美來台轉機回大陸的留學生。（陳麒全攝）。

中央流行疫情指揮中心宣布，為避免新冠肺炎疫情透過航空運輸造成傳播，將從24日起為期二周，禁止旅客來台轉機，桃園國際機場23日清晨自歐美線航班來台的轉機旅客大爆滿，轉機的旅客也說，不能從台灣轉機，機票價格差很大。

中央流行疫情指揮中心22日宣布，新冠肺炎疫情已造成全球大流行，且境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，從台北時間3月24日凌晨0時起，至4月7日為止，台灣全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

由於台灣是少數幾個還有飛往大陸主要城市的航線，加上美國疫情持續升溫，許多大陸留學生紛紛選擇先返回大陸，因為美國直飛大陸的機票飆漲，很多大陸留學生都會來台轉機，再回大陸，因此這幾天的歐美航班幾乎是班班爆滿，轉機旅客幾乎是佔了半數以上，航空公司的工作人員私下表示，這樣的狀況大概從上週歐美疫情大爆發就已經開始。

從美國洛杉磯來台灣，再轉上海浦東的大陸籍王同學表示，今天還蠻幸運的能從台灣轉機，這次是第一次到台灣，雖然沒有入境，但是在台灣禁止轉機旅客前，以這樣的形式來過境去上海，也蠻難忘的。

王同學說，現在很多從美國直飛大陸的航班，票價不是翻倍上漲，就是已經取消航班了，在但是經台灣轉機的票價，還是跟以前一樣差不多，所以趁還訂得到位置，趕快回家。

他也指出，大陸籍的旅客現階段在很多國家有轉機限制，但現在各個國家都紛紛頒布外籍客旅遊的禁令，可能轉機都不太方便。未來沒有台灣這個轉機點，如果要回家，不是多花錢買直飛機票，不然就要再繼續找可以轉機的地方。

他說，不過也有一半的同學選擇留在美國，減少外出自己居家隔離，主要是擔心在路途上可能也會有一些不安全，因為飛機機艙是一個密閉的環境，搭飛機的風險也蠻高的。

(中時 )