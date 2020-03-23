清水警方實施防疫臨檢，嚴防檢疫和隔離對象趴趴走。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情加劇，臺中市清水警分局22日深夜到KTV等易群眾聚集密閉空間營業場所進行臨檢，宣導業者做好防疫措施，並以MPOLICE查詢是否有居家檢疫或隔離對象，積極配合政府防疫政策，不讓檢疫和隔離對象趴趴走。

臺中市警察局局長楊源明指示所轄各單位配合政府防疫，清水警分局22日深夜分別在沙鹿和梧棲區針對轄內ktv、遊藝場、養生館等場所實施臨檢，未發現居家檢疫和隔離對象。

警方提醒業者，對於消費者要先實施量額溫及乾洗手消毒等動作外，並詢問是否為居家檢疫和隔離者，並將持續實施重點臨檢。另外，清水警方於近一周內，追蹤過2名居家檢疫者，違反規定外出購物，分局將蒐證資料送交民政單位(區公所)轉衞生單位(衞生局)依權責裁罰。

特別的是，清水警分局臨檢一家ktv時，螢幕暫停，歌詞剛好寫「我把自己關起來」，在場人員向警方表示，螢幕上的歌詞好符合現在時事。

清水警分局分局長張啓祥提醒民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，進而成功守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險。

(中時 )