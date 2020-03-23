新航只剩9架班機維持營運 股價大跌8.3％ 10:122020/03/23 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡航空23日宣布，由於新型肺炎疫情令各國政府嚴格執行邊境管制，航空運輸需求銳減，使集團不得不下令旗下多數航班停飛。新加坡航空及子公司勝安航空（SilkAir）經營的航班數量總計147架，如今只剩9架維持營運。 新加坡航空旗下廉價航空酷航（Scoot）經營的49架班機，如今也只剩2架維持營運，其他全部停飛。 新加坡航空表示：「由於各國邊境管制期限未定，因此現階段本集團也無法推斷何時恢復正常營運。」消息公布後，新加坡航空股價在23日盤中大跌8.3％至5.52新幣。 (工商 ) #新加坡航空 #班機 #股價 #各國 #邊境管制 也許您會感興趣 推薦閱讀 家長籲加開班機 把孩子帶回來 04:102020/03/19 生活新聞 邊境管制無期限 陳時中曝原因 15:192020/03/19 生活 金融市場崩潰 瑞銀提兩大觀察點 16:172020/03/19 財經 桃機突爆逃命潮 法男險成人球 04:102020/03/20 生活新聞 女歌手4個月爆肥10公斤 曝面試新加坡航空祕笈 02:452020/03/20 娛樂 投信：台股下周緊盯2大指標 美股與全球疫情 16:242020/03/20 財經 台新投顧下周看好五類股 19:432020/03/20 財經 工商社論》反思新冠疫情帶給各國危機處理的考題 04:092020/03/21 財經要聞 營運展望 期許當各國戰備物資策略夥伴 04:102020/03/23 財經要聞 《其他股》各國防疫，億豐美國各州、柬埔寨、越南急應變 08:022020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 新手別慌 先用限價＋ROD就好 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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