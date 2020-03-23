新加坡航空23日宣布，由於新型肺炎疫情令各國政府嚴格執行邊境管制，航空運輸需求銳減，使集團不得不下令旗下多數航班停飛。新加坡航空及子公司勝安航空（SilkAir）經營的航班數量總計147架，如今只剩9架維持營運。

新加坡航空旗下廉價航空酷航（Scoot）經營的49架班機，如今也只剩2架維持營運，其他全部停飛。

新加坡航空表示：「由於各國邊境管制期限未定，因此現階段本集團也無法推斷何時恢復正常營運。」消息公布後，新加坡航空股價在23日盤中大跌8.3％至5.52新幣。

(工商 )