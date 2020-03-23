新冠肺炎疫情蔓延，全國確診病例中以台北市、新北市為最多，新北市長侯友宜今表示，「柯市長非常NICE，我們常常有連絡，雙北防疫一定是共同合作，也許作法稍微有差異， 但是我們的目標一致，希望堵絕在境外，管控在境內，各個擊破。」

侯友宜表示，雙北醫療資源可以互補，防疫旅館可以互補，包括很多志工可以互補，3月26日雙北會議時，會將很多具體措施，跟民眾報告，「跟柯市長合作非常緊密，彼此之間完全無礙，雙北在這次確診病例是最高的，大家一定要採取合作。」

(中時 )