雙北合作防疫 侯友宜：與柯市長完全無礙 10:202020/03/23 中時 吳亮賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今至林口區私立翔祥幼兒園檢視幼童車防疫策略。(吳亮賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，全國確診病例中以台北市、新北市為最多，新北市長侯友宜今表示，「柯市長非常NICE，我們常常有連絡，雙北防疫一定是共同合作，也許作法稍微有差異， 但是我們的目標一致，希望堵絕在境外，管控在境內，各個擊破。」 侯友宜表示，雙北醫療資源可以互補，防疫旅館可以互補，包括很多志工可以互補，3月26日雙北會議時，會將很多具體措施，跟民眾報告，「跟柯市長合作非常緊密，彼此之間完全無礙，雙北在這次確診病例是最高的，大家一定要採取合作。」 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #居家檢疫 #100萬 #侯友宜 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫關懷包藏好康 有搶手物資「酒精」 16:392020/03/19 生活 金門縣府送「包」 替居家檢疫者補元氣 20:192020/03/19 生活 防疫大作戰－中市居家檢疫替代所 20日開放 04:102020/03/20 產業．科技 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 2居家檢疫國三生遭社區反彈 家長：為什麼要敵視？ 16:092020/03/22 社會 嚴防居家檢疫者趴趴走 嘉義市警方用「M-POLICE」臨檢KTV 23:272020/03/22 社會 管委會預告檢疫客入住 居民反彈 04:102020/03/23 社會新聞 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 如何防堵社區感染 蔡正元點名他：該加點油了吧？ 09:282020/03/23 政治 政治熱門新聞 江啟臣一語定罷韓 韓粉大讚：明智 - 政治 張上淳兒終道歉！她分析整場鬧劇後嘆一句話... - 政治 不是韓國瑜！宅神：他閉嘴 國民黨民調可回升3％ - 政治 張上淳兒出國爽玩？網驚嘆：蔡政府又鑄下大錯了... - 政治 張上淳兒在哪家醫院？他給線索 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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