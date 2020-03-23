工業電腦廠安勤（3479）受惠專案訂單需求暢旺，2019年第四季及全年營運均繳出營收、獲利、每股盈餘（EPS）齊創新高的「3高」佳績，加上高殖息率護體，今（23）日股價在開低下跌5.12％後逆勢上攻翻紅，最高上漲1.59％至57.5元，早盤力守紅盤、表現抗跌。

安勤2019年合併營收創61.44億元新高，年增22.38％。毛利率28.43％、營益率10.41％，優於前年24.42％、6.91％，分創歷史第3高及次高。配合業外轉虧為盈，歸屬母公司稅後淨利4.6億元，年增達88.48％，每股盈餘6.65元，雙創歷史新高。

安勤2019年第四季合併營收亦創19.58億元新高，季增29.92％、年增39.54％。毛利率29.17％、營益率10.35％，低於第三季30.85％、13.08％，優於前年同期25.26％、9.49％，仍雙創同期新高。

在營收規模創高、本業獲利能力持穩高檔下，安勤去年第四季業外雖因匯損而由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利仍達1.51億元，季增7.93％、年增達76.05％，每股盈餘2.19元，優於第三季2.03元及前年同期1.25元，亦雙創歷史新高。

安勤受惠美國投票機換機潮顯現、陸續接獲多州專案訂單並陸續出貨，加上前年專案遞延出貨效益顯現，使去年營運倒吃甘蔗、繳出逐季成長佳績，帶動第四季及全年營運動能暢旺，同步繳出「3高」佳績。

安勤董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利4元，金額創歷年新高，但盈餘配發率60.15％，為歷年低點。以20日收盤價56.6元計算，現金殖利率達約7.07％。公司將於6月12日召開股東常會，全面改選董事。

受惠投票機需求暢旺，配合既有博奕、醫療產品長單持續出貨挹注，安勤2020年2月自結合併營收4.14億元，雖月減40.42％、降至近10月低點，仍年增達25.08％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收11.1億元，年增達40.2％，續創同期新高。

展望今年，安勤既有投票機大單持續出貨，加上再取得新投票機訂單挹注，配合博弈、醫療產品既有長單出貨持續，上半年營運展望持續樂觀，法人預估安勤首季營收可望與去年第三季歷史次高水準相當。

(時報資訊)