新冠肺炎帶動醫療及在線消費，電子商務交易量逆勢成長，信邦(3023)因醫療、倉儲、搬運及物流等設備自動化建置需求增加，讓信邦營運可望在新冠肺炎疫情中逆勢成長，歐系外資出具最新報告，維持信邦「優於大盤表現」評等，目標價由149元降至140元。

信邦電子以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，因應產業發展的脈動與客戶產品開發的趨勢，提供具有附加價值的整合性服務及高品質的產品給客戶，帶動公司業績穩定成長，108年合併營收為178.86億元，較前一年156.45億元成長14.32%，創下歷年新高，合併毛利率25.66%，較前一年合併毛利率25.06%增加0.6個百分點，稅前盈餘21.69億元，較前一年度19.2億元成長12.97%，稅後盈餘17.19億元，較前一年度14.13億元成長21.58%，創下歷年新高，每股盈餘為7.47元，年增1.21元，連續10年呈現正成長，信邦董事會決議每股配息5.3元，以3月20日收盤價101元來估算，殖息率達5.25%。

信邦表示，今年度受新冠狀病毒肺炎疫情的影響，中國農曆假期後，北京、江陰及桐城工廠開工後的產能利用率雖僅在30%~40%，因能掌握客戶端的需求，已將農曆假期期間的產能需求，調整至第4季淡季的期間生產，在2月產能不足的狀態下，仍有已完成的存貨可供出貨，累計前2月合併營收為28.9億元，較去年同期成長14.04%；由於大陸各工廠3月的產能已回復到正常狀態，且新冠肺炎疫情持續並已蔓延至世界各國，斷層掃描設備及呼吸機的需求大幅增加，信邦為中國及國際醫療設備大廠的主要供應商，加上因疫情的關係，消費行為改變，推動在線消費，電子商務交易量逆勢成長，倉儲、搬運及物流等設備自動化建置的需求增加，信邦為國際知名電商設備公司的主要供營商，可望帶動公司在疫情的逆境中持續追求兩位數的成長。

歐系外資在最新報告指出，在綠色能源，工業和醫療的推動下，信邦今年第1季銷售有望實現年成長10%，預計毛利率將保持在較高水平，但今年第2季毛利率將受到新冠肺炎(COVID-19)生產成本上升和消費者對電動自行車的需求增加負面影響；由於醫療和工業因疫情影響訂單加速增長，綠色能源沒有訂單調整，但這種增長被部分消費者需求不確定性抵銷，公司維持2020年收入比去年成長10%以上目標，因而維持信邦「優於大盤表現」評等，目標價由149元降至140元。

(時報資訊)