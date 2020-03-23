聯發科(2454)今(23)日起啟動庫藏股，為近8年來首度祭出庫藏股，在美股期指大崩跌下，拖累台股今再度重挫逾300點，聯發科在庫藏股護身，股價開低翻紅大漲，漲幅逾3.5%，股價最高達314元，日K連紅2個交易日。

聯發科董事會上周五決議，將自今(23)日起買回庫藏股1590萬股，預定買回期間自今日起到5月22日，每股買回區間價為301元~452元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份之1%，這也是聯發科8年多來首度實施庫藏股。

受到新型冠狀病毒衝擊，讓大陸智慧機產業急速降溫，工廠復工延遲、實體門市人流減少，部分機構預期，2020年首季大陸智慧機市場銷量將有年衰退達30%~50%的幅度。

法人也表示，在疫情衝擊下，各行各業供應鏈受阻，以及各國官方民間此刻忙於防疫致許多標案都已推遲影響，加上美國對華為禁令尚待觀察，預期5G進展可能至少遞延1~2季，存在訂單遞延風險，預期聯發科5G晶片出貨量自5000萬套下修至4000萬套。

(時報資訊)