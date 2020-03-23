新冠肺炎升溫，消費疲軟，儘管出門採買，也著重在家庭民生必需品。三商家購美廉社以家的角度出發，啟動社區鄰里照護網，共同支持政府防疫政策，特別編列5千萬預算，祭出振興方案，發放美廉社折價券，期減損社會經濟衝擊。

美廉社顧及基本生活所需，關注會員，挑選米、冷藏蛋、油、水、牛奶、衛生紙、清潔用品、沖泡類等約50項民生必需品，發出共20萬本的折價券，含現金折價券2張各20元及商品滿額折價券10張，每本共12張，每張面額20-30元不等，共可折抵250元，可針對現金及指定商品滿額折抵消費。三商家購美廉社盼能陪伴民眾度過辛苦的防疫期間，身為社區好鄰居，巷口補給站，發放折價券讓民眾可以就近採購，避免進出高風險場所，且在民生必需品上省下的金額可以採買其他防疫物資，將衝擊降到最低，也盼5千萬的折價券能拋磚引玉，讓更多公司或企業一同挺身，紓困台灣經濟。

該折價券因數量有限僅20萬本，故僅針對美廉社會員發放，23日起凡會員消費不限金額，可憑會員卡或LINE電子會員過卡即發送乙本，每間店數量有限，發完為止，並限3月25日至4月20日使用。

(工商 )