人民幣中間價升112個基點 終止四連跌 10:202020/03/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價23日報7.094元，較上日（20日）報價7.1052元上漲112個基點，漲幅0.16％，結束此前連續四個交易日的跌勢，暫時脫離12年來的低點。 截至上午10點5分，人民幣兌美元在岸價報7.0848，較上日收盤價跌187個基點，跌幅0.26％；離岸價報7.1102元，上漲125個基點，漲幅0.18％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #終止 #連跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元指數破百 人民幣中間價下調194點至7.0522 09:312020/03/19 財經 人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 財經 元大S＆P原油正2 ETF不需立即清算 另有申請例外豁免之空間 17:252020/03/19 財經 恐慌擾動人心 陸股匯雙挫 04:102020/03/20 全球財經 人民幣中間價下調530點報7.1052 創近22年新低 09:332020/03/20 財經 人民幣中間價創12年新低 人行逆回購連停24日 11:082020/03/20 財經 在岸人民幣收升249個基點 21:282020/03/20 財經 人民幣中間價 創12年新低 04:102020/03/21 全球財經 石油商恐現倒債危機 美金融股雪上加霜 04:102020/03/23 全球財經 路透預估：人民幣中間價料開在7.0985元 09:112020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。