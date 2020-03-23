人民幣兌美元中間價23日報7.094元，較上日（20日）報價7.1052元上漲112個基點，漲幅0.16％，結束此前連續四個交易日的跌勢，暫時脫離12年來的低點。

截至上午10點5分，人民幣兌美元在岸價報7.0848，較上日收盤價跌187個基點，跌幅0.26％；離岸價報7.1102元，上漲125個基點，漲幅0.18％。

(工商 )