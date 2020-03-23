行政院環保署署長張子敬23日赴立法院報告，立委陳瑩卻提出程序發言，公開主張這場會議應該立即散會，原因是環保署有職員確診新冠肺炎。委員會休息邀請疾管署防疫醫師陳孟妤（圖）說明後，隨即正常開會。（王英豪攝）

行政院環保署署長張子敬（右一）23日赴立法院報告，立委陳瑩卻提出程序發言，公開主張這場會議應該立即散會，原因是環保署有職員確診新冠肺炎。委員會休息邀請疾管署防疫醫師陳孟妤（右二）說明後，隨即正常開會。（王英豪攝）

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