環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院環保署署長張子敬（右一）23日赴立法院報告，立委陳瑩卻提出程序發言，公開主張這場會議應該立即散會，原因是環保署有職員確診新冠肺炎。委員會休息邀請疾管署防疫醫師陳孟妤（右二）說明後，隨即正常開會。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院環保署署長張子敬23日赴立法院報告，立委陳瑩卻提出程序發言，公開主張這場會議應該立即散會，原因是環保署有職員確診新冠肺炎。委員會休息邀請疾管署防疫醫師陳孟妤（圖）說明後，隨即正常開會。（王英豪攝） 行政院環保署署長張子敬（右一）23日赴立法院報告，立委陳瑩卻提出程序發言，公開主張這場會議應該立即散會，原因是環保署有職員確診新冠肺炎。委員會休息邀請疾管署防疫醫師陳孟妤（右二）說明後，隨即正常開會。（王英豪攝） (中時 ) #環保署 #委員會 #新冠肺炎 #新冠 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴德發：5月份後備教召暫停 10:512020/03/19 軍事 北市國小委外運動館球友染疫 活動中心、泳池暫封閉 13:102020/03/19 生活 在家工作帶動科技股！美股收復2萬點大關 07:442020/03/20 國際 奧會：東奧舉辦 不會犧牲運動員權益 10:292020/03/20 體育 防疫E起動 障礙路跑賽推居家運動妙招 15:242020/03/20 體育 球類陪練員確診 同團33人隔離檢疫 19:372020/03/20 體育 不敵疫情 台南知名丸傑水產餐廳爆歇業 20:302020/03/20 生活 大陸新冠肺炎防治手冊多語版 分享219國及地區 21:252020/03/20 兩岸 趙少康談疫情 沈富雄：你這句話很殘忍 00:262020/03/21 政治 美國首都出現首例新冠肺炎死亡案例 03:482020/03/21 財經 政治熱門新聞 江啟臣一語定罷韓 韓粉大讚：明智 - 政治 張上淳兒終道歉！她分析整場鬧劇後嘆一句話... - 政治 不是韓國瑜！宅神：他閉嘴 國民黨民調可回升3％ - 政治 張上淳兒出國爽玩？網驚嘆：蔡政府又鑄下大錯了... - 政治 陳時中講這句話...洛杉基批政府：雙標的過分離譜了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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