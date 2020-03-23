新冠肺炎疫情延燒中，前國民黨副祕書長蔡正元上午在臉書發文，指台北市政府最應在全台防疫工作發揮領導作用，急診醫師出身的台北市長柯文哲，也應比牙醫出身的疫情指揮中心指揮官陳時中，更懂如何準備，卻連演練都不做超前陪署。他呼籲「柯文哲該加油了吧？」

蔡正元說，柯文哲是大牌醫師出身，面對冠狀病毒疫情，照說應該有突出的表現，但是柯文哲領導的台北市府，從疫情爆發到現在，卻沒有什麼特別的表現；平常話術很多的柯文哲，最近講起話來也淡如水。是柯文哲改變為低調作風，還是老柯江郎才盡？

他說，其實台北市府最應該在防疫工作上，發揮全台的領導作用，而不是做個平庸的角色；特別在防疫期間，作為市長的柯文哲，更該想到台北市最多回台人口，要如何防杜社區感染？ 急診醫師出身的柯文哲總該比牙醫出身的陳時中，更懂得如何準備吧？

蔡正元說，台北市也最會在地震上受傷，現在既是防疫期間，也是地震易發時期，若同時發生，台北市總不會連個演練，都不做超前部署吧？該做的事很多，柯文哲該加點油了吧？

(中時 )