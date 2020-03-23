破天荒！台中市府為了防堵新冠肺炎疫情群聚感染，近日透過強力稽查與道德勸說，已獲得台中市前五大夜店首肯，從今天起停業14天。據了解，這5家夜店分別是「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」及「X-CUBE」。

據了解，臺中市政府鑑於新冠肺炎全球漫延，海外國人陸續返臺，如未依居家檢疫規定，晚上到夜店飲酒作樂恐引發群聚感染，為機先防堵民眾聚集大型娛樂場可能衍生的防疫破口，市政府今(22)日淩晨除由警察局會同衞生局、民政局對轄內大型夜店實施聯合稽查及臨檢，防止居家隔離(檢疫)及高風險民眾到處趴趴走。

台中市政府透過稽查與勸導雙管齊下，獲得台中市5大夜店業者首肯，今起停業2週。(熱心民眾提供)

今天凌晨，市府進一步由警察局會同衛生局、經發局再對業者實施道德勸說，說明為顧及消費客戶及公司從業人員健康及利益，請業者主動停業14天，積極配合政府防疫政策。

經過溝通協調，包括「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」及「X-CUBE」等5家大型夜店業者已經善意回應，表達願意配合政府防疫政策，自今天或明天起暫停營業2週，一同為防疫工作盡一份心力，以確保消費者健康及安全。

臺中市政府也將持續針對轄內民眾較常聚集消費的娛樂場所、密閉式空間、易群聚感染之夜店、酒店及KTV等業者加強實施臨檢稽查，並勸導相關業者，請顧及消費客戶及公司從業人員健康與利益，主動配合暫停營業，讓整個防疫工作做到滴水不漏。

(中時電子報)