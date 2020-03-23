春天早晚溫度變化大，許多人老是咳個不停，然而，引起咳嗽的原因很多，感冒、過敏、鼻涕倒流等都會引起，因此，想要治好咳嗽，得先找出原因，對症下藥；若不是急性期的咳嗽，飲食療法是個不錯的選擇。

止咳食物除了大家都知道有止咳定喘作用的苦杏仁、對肺熱型感冒咳嗽有很好止咳效果的白蘿蔔、可以改善肺熱咳嗽引起的咽乾口燥以及失音聲啞的水梨，還有經過中醫師臨床經驗，認為可以健胃、祛痰、鎮咳和止胃疼功效的陳皮等之外，其實還有更多便宜又方便取得的食物，也可以止咳。

世界針灸學會聯合會國際針灸醫師吳建勳還從最近的實驗中，發現更多身邊隨手可得且經濟實惠的食物，同樣可以緩解咳嗽時帶來的不適感，這些食物包括路邊攤販就有賣的檸檬、超市或是一般商店皆有的紫蘇梅、家庭主婦經常用來去油膩碗盤的黃豆粉，以及夜市小吃攤就有的花生湯和冬季最便宜的柳丁，只要善加利用，也都能有效舒緩咳嗽症狀，就連抽菸引起的咳嗽，或是不經意的輕咳都可以試試看。

1、柳丁

適合對象：咳嗽多痰者。

作法：將新鮮柳丁切成4等份，中間加入些許冰糖，利用電鍋加入酌量的水，一碗水放外鍋，待電鍋開關跳起即完成。

吃法：只要喝燉煮出來的湯汁就好，一天喝2次即可。

原理：柳丁的作用原理其實和陳皮有些相似，利用柑橘類的果皮具有抗發炎作用的功能，止咳化痰除了柳丁之外，橘子、柚、橙、金桔、檸檬等柑橘類水果，也都可以替代。

2、檸檬

適合對象：咳嗽兼有喉嚨痛者。

作法：洗淨新鮮的綠色檸檬，切成非常非常薄的薄片，並在薄片上面灑上一層赤砂糖，若是黑糖更佳，然後直接放入口中細細咀嚼。

吃法：一天吃數次皆可，若是胃不好的人，建議飯後食用，較不傷胃。

原理：檸檬含有豐富的維他命，能夠幫助殺菌、消炎退腫糖也有消炎殺菌功效。

3、花生湯

適合對象：因為咳嗽而聲音沙啞，或是咳嗽中帶有血絲者。

作法：因為市售的花生湯多半糖分很高，因此建議購買生花生，將一飯碗量的生花生放入小鍋中，加入8分滿的水，用小火燉爛，記得不要去除花生膜，要連著花生膜一起煮。

吃法：每日喝2次，1次約1個飯碗的量即可，要注意的是花生湯比較不適合B型血型的人。

原理：花生性溫和、味甘，能作用於肺經和胃經經絡，還能化痰止咳、潤腸開胃以及虛補強身，另外，花生膜有止血作用。

4、紫蘇梅

適合對象：咳嗽兼有喉嚨痛者，或是咳嗽兼有腹瀉者。

作法：購買稍微醃漬過、有些濕潤的紫蘇梅。

吃法：每隔3～4個小時含一顆紫蘇梅，含到連籽皆無味道即可。

原理：紫蘇味辛、性溫和、無毒，有解表散寒、活血定痛、和中開胃、止咳消痰等作用。

5、黃豆粉

適合對象：

咳嗽且體內容易累積水氣的人，比較會有痰氣，也就是中醫所謂的「濕重者」。

作法：購買半斤生的黃豆粉，以及幾包零號空膠囊，將黃豆粉裝入空膠囊當中即完成。

吃法：三餐後每次吞服3顆即可，裝入膠囊是方便食用，也可酌量加入日常飲食、或是飲料中，大約1個湯匙的量，尤其適合A型血型的人食用，效果最佳。

原理：黃豆粉含有豐富的麩氨酸，可以解油膩、去濕氣，特別適合體內潮濕沉重有痰的人，或是吃得太油膩會引發咳嗽的人。

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(中時電子報)