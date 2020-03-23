基隆大停電，健身房黑漆麻烏。（張穎齊攝）
基隆大停電，健身房黑漆麻烏。（張穎齊攝）

基隆市全區多處與新北市瑞芳區傳出大停電，連交通號誌都停電，造成交通大混亂，不少電話湧入基市府消防局，台電基隆區營業處表示，因八堵變電所主變事故，區處正在處理中，影響戶數約39萬戶。

三芝、石門大停電　台電查明原因中

(中時 )

#基隆 #停電 #瑞芳