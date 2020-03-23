基隆瑞芳大停電 台電：影響39萬戶 10:282020/03/23 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆大停電，市府員工放下手邊工作。（本報資料照／張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆大停電，健身房黑漆麻烏。（張穎齊攝） 基隆市全區多處與新北市瑞芳區傳出大停電，連交通號誌都停電，造成交通大混亂，不少電話湧入基市府消防局，台電基隆區營業處表示，因八堵變電所主變事故，區處正在處理中，影響戶數約39萬戶。 三芝、石門大停電 台電查明原因中 (中時 ) #基隆 #停電 #瑞芳 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯華食 配發2.1元股利 04:102020/03/19 證券．權證 基隆備妥2處防疫旅館 林右昌：已5位返國入住 16:552020/03/19 生活 啟動異地辦公嚴防新冠肺炎 瑞芳警第二辦公室防疫機制建置完成 01:462020/03/20 社會 民眾憂防疫旅館不夠住？林右昌：基隆不會像新北一樣塞爆 03:322020/03/20 生活 防疫、教育不能等！基市班級演練線上教學成果達100％ 03:322020/03/20 生活 林右昌祭出「致家長的一封信」 邀家長同心抗疫 16:412020/03/20 生活 為停班課做準備 基隆推遠距教學模擬演練 16:312020/03/20 生活 新北場館暫關閉 基隆不跟進 16:282020/03/20 政治 瑞芳男為撿螃蟹籠遭路燈電死 判國賠192萬 19:532020/03/20 社會 傳開2張違反居檢10萬罰單 基隆衛生局：還在跑文 18:062020/03/22 生活 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 - 生活 國標舞女王劉真病逝 北榮回應了 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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