劉真與辛龍結婚生子後，感情始終甜蜜，如今發生憾事更讓人不捨。(中時資料照片)

「國標女王」劉真驚傳病逝，享年44歲。上月她到醫院動主動脈瓣膜狹窄手術，未料過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜，目前裝上心室輔助器等換心中，但卻傳來不幸消息，她已病逝，目前劉真老公辛龍、雙方經紀人都聯繫不上，榮總公關則表示：「尊重家屬意見，家屬尚未授權，無法代為證實。」

「國標女王」劉真不幸逝世享年44歲 眾親友、粉絲哀痛

劉真歷經裝置葉克膜、心室輔助器，甚至開顱，持續和生命搏鬥45天，無奈天妒紅顏，還沒等到心臟就過世，獨留老公辛龍和4歲女兒，據悉，辛龍對於劉真病逝完全無法接受，其實，他在愛妻健康亮紅燈後，多數時間神隱，不與外界聯繫，僅在上月27日心痛喊話，「我愛劉真，害怕失去她」，並願意以生命換愛妻的命，吐露焦急與徬徨心情，令外界相當不捨。

外型甜美、溫柔婉約的劉真，有著嬌滴滴的聲音，加上體態、舉止優雅，舉手投足間散發仙女氣息，以「國標舞女王」名號打響演藝圈的她，3歲開始學芭蕾，18歲開始跳國標舞，大學畢業後聽從家人建議，在銀行業任職2年，但還是覺得舞蹈有趣，所以毅然轉換跑道，當起舞蹈老師，也多次參加舞蹈比賽，漸漸嶄露頭角。

後來劉真受邀上節目擔任舞蹈老師，與劉德華合舞，讓大家注意到她，更被媒體封為「國標舞女王」，也因此踏入演藝圈，主持、國標邀約不斷，外型亮眼的她，擁有許多追求者，最後卻選擇嫁給辛龍，更被外界封為「美女與野獸」組合，

本來是不婚主義的劉真，會選擇辛龍，最大原因是對方給她很大的安全感，她不諱言被辛龍的「坦白與真誠」打動，而婚後兩人從沒吵過假，意見不合時就用溝通，辛龍也把劉真當公主疼，羨煞不少人。劉真在40歲的時候，剖腹生下一女「霓霓」，為了女兒她把工作量減少，並開始重視養生，「因為想陪女兒久一點」。

不過劉真因陪女兒看診，檢查出心臟有狀況，病況可能隨著年齡越大越嚴重，醫生建議若不盡早手術，很可能得面臨心臟衰竭猝死或腦中風的風險，所以她才會在與家人商量後入院動刀，沒想到病情急轉直下，裝上葉克膜和生命搏鬥，不少演藝圈好友和網友都為她加油集氣，無奈天妒紅顏，美麗倩影成絕響。

(中時電子報)