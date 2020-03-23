新竹縣文化局舉辦19年的吳濁流文藝獎，今年合併後將擴大舉辨「吳濁流文學獎」。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

「吳濁流文學獎基金會」日前召開董事會，由新任董事長縣長楊文科主持，決定完成吳濁流先生之子吳萬鑫老師的遺願，把隸屬台北市教育局的「吳濁流文學獎基金會」引回家鄉，改隸新竹縣。

會中同時決定，原由基金會辦理的「吳濁流文學獎」及新竹縣文化局舉辦19年的「吳濁流文藝獎」合併，楊文科指示獎項名稱保留為「吳濁流文學獎」，並將提高獎金擴大辦理，感念這位新竹縣的文學大師。

楊文科感謝前縣長林光華提醒要協助「吳濁流文學獎基金會」回故鄉，以完成其後代的遺願，同時將資源整合，表彰推展吳濁流的創作精神，鼓勵在地文學發展，所以這次會議決定有多重的意義與價值。

文化局長田昭容表示，今年將舉辦的「吳濁流文學獎」，初步規畫比賽作品類別有小說、散文、兒童文學、新詩等，此外還考慮研議增加客家元素的獎項，以凸顯吳濁流身為客家子弟在文學領域的地位。

吳濁流的孫女吳杏村表示，很高興「吳濁流文學獎基金會」將回到自己的故鄉新竹縣，更欣慰縣長楊文科用心整合，延續原有名稱「吳濁流文學獎」，相信因有楊縣長登高一呼，未來這活動將更具意義。

(中時 )