因應疫情，中原大學「超前部署」，原預計明（24）日起全面實施遠距教學，但在教育部阻止下，中原大學昨宣布，回復原來教學方式，該到學校上課的還是要來。不過中原大學策略長吳肇銘說，遠距教學趨勢不可擋，大學教授若拚不過「知識型網紅」，等著被淘汰。

中原大學16日宣布24日起全校含研究所都採取「類似非同步遠距教學（無面授）」，不過教育部在19日提出遠距教學規範，學校因疫情停課可以進行小規模、短期內進行的遠距教學，但要實施全校性遠距教學，必須事先將規畫內容報教育部審核通過。

中原大學全面實施遠距教學的想法受挫，昨天又公告，一切回復原狀，並取消期中、期末「集中」排考，改由老師自行找時間安排考試。學生表示：「一周內經歷兩次大地震，原本有同學打包好行李、買好車票準備回鄉在家裡接受遠距教學，現在都不行了。」

吳肇銘表示，之前因為陸港澳學生不能來台灣，學校已對他們實施遠距教學，後來產生「超前部署」的想法，決定24日起全面實施遠距教學，避免因為全校停課而措手不及。不過，教育部已經出面說話了，全面遠距教學就無法執行。

吳肇銘表示，從24日起，原本實體上課的師生，都要回到學校來上課，但原本就是遠距教學的課程（如對陸港澳生的教學）則維持不變。但他也說，現在大學教授最大的競爭對手是「知識型網紅」，像理科太太這樣的人再多一點、再厲害一點，還停留在傳統教學、不會遠距教學的教授，很快會被淘汰。

不過全國私校工會昨發布新聞稿指出，教育部推行遠距教學多年，目前各大學也僅有少數課程實施遠距教學，未曾有全校所有課程均實施遠距教學的經驗。遠距教學存在不少問題，若貿然實施恐怕會影響學生受教權。

全國私校工會表示，若疫情未失控，反對大學現階段全面實施遠距教學，因各大學尚未具備全面遠距教學的能力與條件，且讓學生在校外趴趴走，恐成為防疫破口。

(中時 )