為吸引更多消費者使用共享汽機車服務，營運iRent共享汽機車服務的和雲行動服務公司宣布，23日起只要民眾於一小時內使用iRent汽機車相互轉乘，可享有免費騎機車30分鐘優惠。

和雲指出，若消費者先使用汽車，於還汽車一小時內使用機車，可享有機車30分鐘免費騎乘；若消費者先使用機車，於還機車一小時內使用汽車，則可於汽車還車時折抵前次機車使用分鐘數的金額（折抵上限為30分鐘，現行費率前六分鐘10元，第七分鐘起每分鐘1.5元，即最高可折抵46元）。

iRent為台灣唯一同時提供汽、機車共享服務的營運業者，會員可透過同一個APP自由切換租汽車或機車。和雲表示，共享機車可彈性騎進市中心的巷弄街道內，共享汽車則為供移動距離及時間較長的選擇，組合式的共享交通服務，結合大眾交通工具，滿足了民眾對於通勤、接送、載貨、臨時代步、出遊等「行」的需求，也降低城市交通負荷。

(工商 )