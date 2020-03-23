旭然國際（4556）2019年第4季每股稅後盈餘0.48元，董事會通過配發股利0.7元，旭然表示，2020年第一季，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，導致大陸廠開工天數下降，短期影響整體營運表現，不過，受惠持續調配旗下兩岸生產基地出貨排程、大陸昆山廠產能稼動率持續回溫，加上在手訂單保持良好能見度，評估對公司整體營運影響度，仍在可控範圍。

旭然2019年全年營收約5.01億元，去年第四季單季合併營收約1.46億元、稅後淨利1,953萬元、每股稅後盈餘（EPS）達0.48元，分別比2019年第三季成長9％、134％與140％。

旭然23日表示，董事會已經決議通過，擬配發每股0.7元現金股利，股利配發率約70％。

旭然指出，2020年第一季，雖然受到「新冠肺炎」疫情影響，導致大陸地區開工天數下降，短期影響整體營運表現，不過，受惠持續調配旗下兩岸生產基地出貨排程、大陸昆山廠產能稼動率持續回溫，加上在手訂單保持良好能見度，評估對公司整體營運影響度仍在可控範圍。

旭然說，持續看好全球半導體暨電子、食品化學等產業，對於液體過濾需求，有助品牌工業液體過濾市場拓展發展前景，此外，目前越南新廠興建進度符合預期，有機會於2020年下半年，步入量產，並有利於深化東南亞、北美地區接單表現，創造集團未來營運增添良好動能。

(工商 )