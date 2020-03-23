我國相繼提供口罩給美國和邦交國，但在海外留學生卻拿不到口罩，今天在立法院引發立委強烈抨擊。外交部長吳釗燮表示，我方提供的友邦的口罩都是在當地採購。他自己的兒子也在海外，外交部會繼續向防疫中心提出是否能提供海外國人。

立法院外交國防委員會今天邀外交部長吳釗燮報告因應新冠肺炎疫情狀況。立委質疑台灣自己的國人口罩都不夠用，卻還要提供美國每周十萬片口罩，並援助巴拉圭與委內瑞拉。

吳釗燮表示，預計提供給美國的部分目前尚未討論到何時送給他們，這部分會再與指揮中心溝通，至於提供給巴拉圭的100萬片口罩，都是在當地購買，雖然巴拉圭沒有生產，但其他中美洲國家有，因此是向其他中美洲國家採購。

他透露，會提供給巴拉圭是因為疫情開始時，中國就跟巴拉圭表明，如果台灣不提供，他們可以提供，大家也知道這涉及到外交關係。

不過他說，我們找到的廠商，因生產量有限目前只送第一批。對立委質疑留學生都拿不到口罩，吳釗燮表示，他自己的兒子也在外面，他也很擔心，但這要看疫情指揮中心的調度，至於委內瑞拉，我方只提供一千片。

立委詢問採購價格，他說，我方採購成本每片為四十美分，他了解海外留學生等國人的需要，外交部也會繼續向指揮中心商量。

(中時 )