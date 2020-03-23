男女摩鐵幽會滾床單的五花八門，舉凡運動完流汗去「洗澡」、「肚子痛」、「討論公事」，基隆一名王姓人妻2個月前才被丈夫逮到「爬牆」，這次又帶著莊姓男同事，到摩鐵床戰3小時，還辯說為了給手機「充電」， 基隆地院法官不信，最終判王女、莊男連帶賠20萬元給李男。

檢警調查，這名不安於室的人妻，去年年中就被丈夫發現她的手機中有與男同事「偷來暗去」的曖昧訊息「寶貝對不起，我真的好想過去抱抱妳」、「好想妳～」、「認真說，我對妳比跟她在一起還要開心，我對妳是認真的堅持，我想要乾淨的愛」、「我現在好想抱著妳」、「我們一起睡」等甜蜜字句，丈夫雖然很難過，但因妻子向他道歉，並發誓斷絕與「小王」關係，為了家庭和小孩，選擇忍下沒有提告。

但王女並未與莊男斷絕關係，反而繼續私下交往，同年7月10日時甚至一起相約上摩鐵開房間3小時以上，讓李姓丈夫忍無可忍，決定離婚並向2人求償100萬元。

庭訊時，王女否認與莊男到摩鐵發生性關係，辯稱因為手機沒電，才會到汽車旅館「充電」，不過法官認為，咖啡館、車站等處都有免費提供充電，非得上旅館「充電」嗎？因此不採信其「充電」說詞，判2人須賠償李男20萬元，可上訴。

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(中時電子報)