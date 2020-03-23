韓元兌美元早盤出現重貶，跌幅達1.92%，匯價來到1278；而美元指數早盤仍高站在102價位之上，2項數據均顯示新冠肺炎疫情造成的全球性恐慌情緒仍未緩和。韓元在過去1998年亞洲金融風暴時，兌美元匯價最低曾看到2000，而在2009年3月初金融海嘯時力匯價也貶到近1600。韓元的匯價波動也成為市場恐慌情緒的指標之一。匯銀憂心韓元續貶對亞幣產生的蝴蝶效應！

新台幣匯價早盤相對持穩，台北外匯經紀公司新台幣兌美元匯價開盤為30.45元，貶值1.48角。但開盤後貶幅隨即收歛回到30.38元附近。

川普上周意外宣布30天歐洲(除英國)地區入境禁令，預期經濟將進一步停滯或陷入衰退，同時歐洲央行未如預期調降利率，擔憂情緒加上失望賣壓，拖累歐股周線重挫。英股雖有貨幣政策刺激，但油價下跌導致能源類股重挫，加上大活動停擺，消費類股轉弱，壓抑英股下跌，與景氣連動高的礦商、汽車製造商及銀行類股全線收低，德股下跌，義大利全國封鎖，但死亡人數不斷增加，供應鏈及工業生產受重創，加重義股跌勢。

市場恐慌情緒仍未受控，美元指數居高不下，而亞幣中的韓元則出現貶勢擴大。

(時報資訊)