巨路(6192)2019年營收62.58億元，稅後淨利7.18億元，每股盈餘6.72元，董事會擬配發3.3元現金股利，將交由股東會進行討論。

巨路去年第4季合併營收14.26億元，季減14.1％，年減9.3％，主要新舊案交接期、會計準則對營收認列規則轉變，除了電子材料事業高峰已過，程控事業因部分專案提前認列，導致兩大事業體營收雙雙下滑，業外提列匯損0.4億元，稅後淨利0.89億元，每股盈餘0.83元。

大陸地區疫情影響到專案的認列，巨路今年前2月營收7.88億元，年減15.4％，不過，去年上半年台灣市場新接訂單受到貿易戰影響放緩，下半年隨產地轉移效應、半導體等行業的程控訂單浮現，台灣地區去年第4季客戶投資力道回溫，新接訂單將在今年上半年將開始陸續認列，可望逐步抵銷大陸受疫情影響的負面效應，法人估計營收將在第2季回溫。

(時報資訊)