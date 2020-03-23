網家(8044)指出，體恤居家隔離檢疫民眾無法外出，食衣住行產生諸多不便，網家整合六大服務平台：PChome 24h購物、PChome商店街、露天拍賣、Lingvist、Pi拍錢包、Readmoo讀墨電子書，與桃園市政府推動「桃園市民安心休閒包」，提供2萬組居家生活「宅」資源，期望藉由善盡關懷服務，落實企業社會責任，並呼籲社會大眾共體時艱做好自身防疫，度過疫情艱困時期。

網家執行長蔡凱文表示，配合政府政策，2月起居家隔離檢疫者外出受限，長期待在家中使得民眾消費行為轉移至虛擬通路，促動居家清潔、日用快消品、即食食品等商品需求竄升，且連帶刺激影音串流平台、遊戲電玩等休閒娛樂類別需求高漲。為因應政策，滿足居家隔離檢疫者的消費需求，網家集結六大服務平台，推動『陪你安心在家過生活』計畫，主打『安心買、安心學、安心付』三大特色，整合豐富多元的消費優惠，提供安心又便利的購物資源，讓民眾在家也能補足物資、安心做好健康管理。

六大服務平台積極整合服務資源，全力支持居家防疫政策，其中，PChome 24h購物祭出指定專區商品折扣券外，並提供高額回饋；PChome商店街提供免運宅配送到家等三大優惠；露天拍賣則推動免運專區的折扣。同時，Lingvist線上英語教學平台提供免費學習一個月方案，Readmoo讀墨電子書發送mooInk Plus優惠碼等，民眾可透過線上教學與閱讀平台，安心學習、充分填補知識空窗期。此外，Pi拍錢包則推行在家追好劇方案的優惠，透過多元的消費資源，提升民眾生活質量，在家安心防疫。

(時報資訊)