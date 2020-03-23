記憶體模組廠廣穎(4973)去年獲利表現優於營收，EPS 1.5元豋3年新高，2019年度擬配息1.2元。以今日盤中股價20.7元計，現金殖利率達5.8%。

廣穎電通公告2019年正式財報，受惠轉型方針「市場調整」與「產品結構多元化」策略落實有成，2019年全年獲利、毛利率、營業毛利、EPS均登近3年新高；經董事會(20日)決議通過配發每股1.2元現金股利。

廣穎2019年營收38.44億元，毛利率15.7%，全年淨利歸屬母公司業主9546萬元，年增率逾一成，EPS 1.5元；2019年廣穎獲利約0.95億元，較前年增加約12.2%；毛利率相較前年上升約3.3個百分點；每股盈餘1.5元，優於前年的1.34元。

自2014年起，廣穎歷經俄羅斯/烏克蘭戰爭，盧布大貶40%、強勢美元使新興市場消費力大減、隨身碟與記憶卡市場因雲端和多元應用興起而致需求萎縮等衝擊後，即致力體質調整進行轉型。廣穎除市場重心由新興國家轉往歐/美/日等先進國家，讓產品線多元均衡開展，並強攻工控/電商/B2B等通路效果逐步顯現。

(時報資訊)