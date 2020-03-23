中金公司最新報告指出，在大陸股市將進入估值壓縮尾聲的基礎下，未來獲利將成為重要因素，因疫情影響，下調2020年A股的獲利增速至下滑15％，預計第1季業績受境內疫情影響較大，第2季海外疫情發酵的影響提升，因此業績下半年才可能逐步恢復。

據新浪財經引述中金報告，預計今年全年金融行業業績下滑5％，非金融行業下滑26％。目前「純內需」板塊有相對收益，高股息策略也是穩健之選，中線建議逢低佈局受益消費升級和產業升級的新經濟優質龍頭。

(旺報 )