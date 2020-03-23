桃園有長照之家護理人員確診，桃園市長鄭文燦23日表示，已緊急疏散53位住民、28位機構工作人員，進行居家隔離，衛生局也緊急徵調2處護理之家安置住民、並動員24位照顧服務員換手照顧，他指出市府多局處全面總動員，甚至有消防員1天出勤3趟次累倒，宣布機構工作人員全面調查旅遊接觸史，並重申4月底前長照機構全面禁止探視，減少風險。

「本來我們是要到長照機構演練，結果昨天就直接來了！」桃園一處長照護理人員就醫之後確診新冠肺炎，桃市府與中央疫情指揮中心聯合作業，展開後送、隔離、消毒等作業，一路從凌晨忙到下午，鄭文燦特別謝謝衛生局、社會局、消防局、警察局同仁，在第一現場處理的非常迅速，按照作業規範進行，「最高標準、最迅速的作業完成！」

鄭文燦也特別提到，消防後送趟次很多，特別徵調不同區的分隊，一共出勤32趟次，非常辛苦，並透露華勛消防分隊有位年輕隊員，穿防護衣出勤3趟，太過悶熱差點體力不支，消防局長謝呂泉進一步指出，所幸僅是中暑，休息後已無礙。

鄭文燦指出，目前案發機構81人採檢都是陰性，28位工作人員要進行居家隔離14天，會密切觀察，53位住民安置到另外2間護理之家，以及1間醫院，並動員24位照顧員換手照顧，他感謝疾管署公衛支援，未來14天也不再讓親友探病，確保住民安全。

鄭文燦也宣布，住宿、長照機構的工作人員要全面進行TOCC調查，包括旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，都要自主調查一輪，「住民自己沒有，但感染風險來自工作人員！」指示社會局督導全市100多家的住宿型長照機構、護理之家、養護中心、老人福利機構，全盤調查，確保護理之家的安全。

鄭文燦也再次重申，護理之家、住宿型的長照機構，都是以中老年人為主、抵抗力比較弱、有些甚至行動不便，4月底前一律不能探病、探望、探視，呼籲家屬改以視訊、電話關心。

(中時 )