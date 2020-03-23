彰化縣再添一起新冠肺炎個案，累積到第7例，彰化縣衛生局表示，新增這一例是案164為30多歲女性，3月18 日從菲律賓回國自主健康管理，3月20 因咳嗽前往醫院採檢，3月22 指揮中心公佈為自菲律賓感染之境外移入確診個案。目前已收治醫院負壓隔離病房治療。

疫情調查發現，個案是台灣人，因為工作前往菲律賓，在菲律賓時，有接觸到來來自中國的商務人士。3月13起出現全身痠痛的症狀，休息兩天後症狀有比較緩解。3月18回國後返家自主健康管理，3月20因咳嗽症狀至醫院採檢，同住家屬接觸者3人均已採檢及居家隔離，無其他接觸者。

繼上個月白牌司機 確診、死亡，家庭群聚感染讓彰化一下子暴增5例後，彰化縣防範得宜，一個多月都沒再增加案例，3月20日新增第6例個案，為到法國遊學，返國在機場已經高燒到38度，馬上住進負壓隔離病房，沒有回到彰化，在彰化沒有接觸者，只因為籍貫在彰化縣，所以統計人數累積到彰化縣，但第7例從菲律賓感染，讓移工人數眾多的彰化縣全都繃緊神經。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，由於菲律賓新冠肺炎個案數已突破300例，亞洲其他國家之疫情亦急遽升溫。中央指揮中心已宣布：自3月19起亞洲19國入境需居家檢疫14天，惟3月19之前入境者，仍具感染風險。3月7至3月18期間自亞洲國家返台入境者，應嚴格執行自主健康管理，外出戴口罩，密切注意自己的健康狀態，出現任何不適症狀，應立即就醫。

縣長王惠美指示勞工處，全面清查縣內自3月7至3月18日期間返台之東南亞外籍移工，並呼籲聘用外籍移工之企業或家庭，建議主動針對該期間入境之外籍移工進行居家檢疫14天，以降低職場群聚或家庭群聚之風險。

勞工處表示，清查縣內自3月7至3月18日期間返台之東南亞外籍移工約400餘名，其中約八成五為企業雇主。勞工處已動員同仁，通知企業主，針對此期間入境之外籍移工進行居家檢疫14天，避免接觸已在台工作之外籍移工或本國人員。

(中時 )