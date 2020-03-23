與習近平通電話 川普：對大陸有點失望 10:392020/03/23 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普表示對大陸有點失望。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普22日表示，他已與大陸國家主席習近平就2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情通電話。 川普在白宮記者會上表示，他已與習近平通電話，並指大陸在疫情爆發初期缺乏合作和信息，感到「有點失望」。川普稱陸方應該及早通報，但他強調他喜歡習近平，亦尊重和敬佩大陸。 美國目前確診病例增至超過3.3萬宗，超過400人死亡。美國官員多次指責大陸隱瞞疫情，導致疫情在美國爆發，引發兩國輿論戰，川普亦多次把病毒稱為「中國病毒」。 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #武漢 #確診 #死亡 #新增 #病例 #川普 #疫情 #美國 #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 17:072020/03/19 國際 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 土耳其旅遊團再爆案外案！搭同班機旅客也確診 20:452020/03/20 生活 川普防線爆致命破口！老謝曝4大數字洩底 00:032020/03/22 財經 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 台添16確診案 境外移入13本土3 04:102020/03/23 焦點新聞 川普找台階 千錯萬錯陸隱匿惹禍 04:102020/03/23 焦點新聞 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 兩岸熱門新聞 與習近平通電話 川普：對大陸有點失望 - 兩岸 白宮驚傳下密令 把疫情推給大陸 - 兩岸 川普挑動仇華 在美華人組群自衛 - 焦點新聞 - 旺報 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 陸防疫外交全面出擊 打造全球領導者形象 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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