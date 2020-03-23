美國總統川普22日表示，他已與大陸國家主席習近平就2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情通電話。

川普在白宮記者會上表示，他已與習近平通電話，並指大陸在疫情爆發初期缺乏合作和信息，感到「有點失望」。川普稱陸方應該及早通報，但他強調他喜歡習近平，亦尊重和敬佩大陸。

美國目前確診病例增至超過3.3萬宗，超過400人死亡。美國官員多次指責大陸隱瞞疫情，導致疫情在美國爆發，引發兩國輿論戰，川普亦多次把病毒稱為「中國病毒」。

(中時 )