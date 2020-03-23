海外肺炎疫情仍然嚴峻，全球感染病例接近30萬，各國實施的隔離政策令社會運作陷入前所未見的大停頓。上周五（20日）美股跌至逾三年新低，23日亞洲早盤美國股指期貨更觸及跌停，導致亞洲股市23日再引爆股災，多國股市下跌。

恒指23日早盤大幅開低1,145點，報21,659點，重挫5％。截至上午10點30分，恒指報21,845點，下跌960點，跌幅4.21％，跌勢略有收窄。

國企指數低開449點，跌幅4.9％，報8,669點。現報8,762.5點，下跌356.17點，跌幅3.9％。

(工商 )