全球股災影響 恒指重挫逾4％ 10:402020/03/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海外肺炎疫情仍然嚴峻，全球感染病例接近30萬，各國實施的隔離政策令社會運作陷入前所未見的大停頓。上周五（20日）美股跌至逾三年新低，23日亞洲早盤美國股指期貨更觸及跌停，導致亞洲股市23日再引爆股災，多國股市下跌。 恒指23日早盤大幅開低1,145點，報21,659點，重挫5％。截至上午10點30分，恒指報21,845點，下跌960點，跌幅4.21％，跌勢略有收窄。 國企指數低開449點，跌幅4.9％，報8,669點。現報8,762.5點，下跌356.17點，跌幅3.9％。 (工商 ) #全球 #恒指 #早盤 #跌幅 #重挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 00:032020/03/19 財經 《金融股》金融股首家護盤，開發金仍難挽頹勢 10:512020/03/19 財經 離岸人民幣貶逾7.1關口 大貶500點 11:502020/03/19 財經 港股早盤瀉千點 航運、房產股黯淡 13:092020/03/19 財經 桂盟將配4.5元股息 早盤股價強漲 10:122020/03/20 財經 櫻花去年獲利續創高 早盤股價漲幅逾5％ 10:112020/03/20 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、欣興、凌華、矽統、神盾、鴻海 10:342020/03/20 財經 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 美期又熔斷！台股早盤重挫逾400點 回測8800點 09:012020/03/23 財經 《匯市》美元指數居高不下，韓元貶勢擴大、新台幣相對穩 10:342020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 疫情擊垮美經濟 Fed官員：Q2 GDP恐暴跌50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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