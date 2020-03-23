無畏新冠肺炎影響，於2月20日在台上市的Skoda Scala新款掀背車，上市一個月接單衝上500張，為低迷的景氣注下一劑強心針。

Skoda台灣分公司指出，雖因疫情影響取消上市記者會，但公司並未因此而延緩新車推出的腳步，改以車商首創的線上發表會方式，宣布Scala的上市，且規格比照正式記者會，讓汽車媒體能夠在第一時間同步獲得新車資訊。

Skoda台灣分公司指出，Scala台灣引進兩款車型，動能版為擁有馬力115匹、扭力20.4公斤米的1.0 TSI渦輪增壓汽油引擎，極速可達每小時199公里，零至時速100公里加速需時9.9秒，平均油耗為每公升17.7公里；菁英版搭配1.5 TSI汽油引擎，擁有150匹馬力、25.5公斤米的扭力，極速可達每小時219公里，零至時速100公里加速需時8.3秒。而1.5 TSI引擎由於搭配ACT汽缸歇止功能，在高動力的同時可擁有低油耗的優勢，平均油耗可交出每公升17.3公里的佳績。

Scala在安全防護以及駕駛輔助系統方面，不僅將九氣囊、MKB二次碰撞預煞系統列為標準配備，聰明eye駕駛輔助系統亦相當完善，包含將跟車速度提升至時速210公里的全速率ACC主動式定速跟車系統、延伸至70公尺的車側盲點警示系統、附行人偵測功能的Front Assist前方輔助系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統等，這皆納入標配備之列。再加上原先有的DSR駕駛轉向穩定系統、MSR引擎循跡控制、電子自動防眩車內後視鏡、ESC電子行車穩定系統、XDS+主動式電子限滑差速器、Hill Hold Control升坡輔助系統及胎壓偵測系統等。

(工商 )