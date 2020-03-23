為防範新型冠狀病毒疫情，美國部分地區陸續發布「行動管制令」。對此，大成鋼表示，該公司在美國共設9個倉庫，主要的通路產品有鋁板捲和不銹鋼品，單月銷售量在3萬公噸上下，其中鋁板捲佔45％，目前運輸都維持正常，初步研判對公司業務影響有限，但實際影響情況，仍待進一步評估。

針對美國部份地區封州行動，大成鋼說，該公司因應措施，是雖然美國部分地區陸續發布「行動管制令」（封州），但因該公司產業屬於可以豁免行動管制令的基礎工業，將在遵守疾病控制與預防中心相關防護規定的前提下繼續營運。

惟前項措施將依照各州政府的政令調整。前述為因應新型冠狀病毒的防疫措施，大成鋼財務、業務的影響尚待評估。該公司將視情況衡量，若有重大影響時將發布訊息公告。

此外，大成鋼旗下子公司大國鋼也公告，對於美國新型冠狀病毒對美國重要子公司 Brighton-Best International, Inc.業務影響方面，也將依各州政府的政令調整。

(工商 )