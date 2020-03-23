受到美股上周五大跌逾900點，今（23）日電子期貨盤盤中一度大跌近1,000點，台股開盤賣壓蜂擁而出，一早低點來到8,750點，大跌484點，隨後在國安基金進場護盤下，指數明顯拉升，回到8,900點之上，但仍大跌超過300點，上午成交一個多小時，成交值為650多億元，市場估計全天量僅有1,500不到的量能。

台股從3月9日這波大跌以來，每天成交值幾乎都在2,000億元以上，3月13日更超過3,000億元，市場投資專家認為，台股要止跌，要先看到價穩量縮，今天呈現價跌量縮，已達到1,500億元的量縮，接下來就看價何時可回穩，關鍵仍是看外資賣盤何時減緩，若國際股市不止跌，台股恐將持續摸底、測底、打底。

由於國安基金開盤後火速進場，不但指數明顯拉升100多點，市場委買單也一路大增，至近10點半已達345萬張，筆數130筆，均張為2.65張，至於委賣單也緩增至303萬張，筆數103筆，均張2.96張，成交張數為229萬張，筆數62筆，均張3.68張。

今天台股雖重挫，但集中市場表現並沒有3月19日大跌來的恐慌，至接近10點半時，僅有5家上市股漲停，跌停家數僅有9家。

(工商 )